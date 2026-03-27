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投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『需給の本質』を田端流で語ります。「信用買い残」にどれほどの意味があるのか？」を公開した。動画では、株の「信用買い残」を過度に気にする投資家の見解を「自己満足」と一蹴し、投資において本当に重視すべき本質について持論を展開している。



動画の冒頭、田端氏はYahoo!掲示板などで「信用買い残が多いから買えない」と語る個人投資家に対し、「厨二病みたいなものだ」と指摘。「信用買い残が少なくても、円安や原油高で利益が圧迫されるような銘柄だったら下がる」と述べ、ファンダメンタルズなどの前提条件を無視して信用買い残だけで判断する視野の狭さを批判した。さらに、掲示板での書き込みを「何か言った気になりたい、自己満足のオナニーみたいなものだ」と痛烈に切り捨てた。



続いて田端氏は、株価が上がる仕組みについて「株価が上がる時には信用買いが増えるんじゃなくて、買う人が多いから株価が上がるんだよ」と、原因と結果を履き違えていると指摘。さらに、信用買い残というデータ自体について「何日か遅れのデータ」「バックミラーの数字だ」と表現し、「車を運転する時にバックミラーだけを見て運転してるやつは事故る」と、過去のデータに固執する危険性を強調した。また、「リアルゲイト」といった企業名を挙げつつ、投資において重要なのは「世の中に発見されること」だと主張。「みんなが知らないものを発見する」ことこそが投資の醍醐味であると語った。



最後に田端氏は、表面的な数字を見るのではなく「その銘柄をこれから買いたくなる人、そしてその人たちが突っ込めるお金の量がどれくらいなのか」を考えることが最も重要だと提言。過去のデータにとらわれず、本質を見極めるよう訴えかけて動画を締めくくった。