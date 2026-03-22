ヒカル、20代新恋人の存在を明かす「この人を失いたくない」 相手は「SNSもやってない」「ハイブランドもいりませんって」
YouTuber・ヒカル（34）が20日、YouTuberのエミリンこと大松絵美（32）の動画に出演し、新しい恋人の存在を明かした。
【動画】「この人を失いたくない」20代新恋人の存在を明かしたヒカル（3:50頃〜）
現在、夜遊びを一切していないというヒカルは、友人の紹介で知り合った「1人の女の子とだけ会ってて」と告白。年齢は20代だといい、「その子は趣味が料理と掃除」「SNSもやってない」一般人と紹介した。
また「今まで（の交際相手）と違うのは、背がめっちゃ高いかも」と明かし、「めちゃくちゃ真面目。ピュア、純粋無垢みたいな」「ハイブランドもいりませんって」と、その人柄についても語った。
同席していた兄のまえっさんも「良いと思います、本当に。真面目な感じも伝わってくるし、ヒカルのことが本当に好きなんだろうなっていうのは、今までの子よりは明らかに伝わってくる」と太鼓判を押した。
ヒカルは「珍しく俺は、この人を失いたくない。この人に振られたくないなと思っている」と率直な思いを明かし、結婚の可能性について問われると「全然あるんじゃない？」と前向きにコメント。「胃袋を掴まれるって言葉あるやん。俺からすると、その子の作った料理を食べられなくなるってことは、相当嫌だなと思ってる」と語った。
【動画】「この人を失いたくない」20代新恋人の存在を明かしたヒカル（3:50頃〜）
現在、夜遊びを一切していないというヒカルは、友人の紹介で知り合った「1人の女の子とだけ会ってて」と告白。年齢は20代だといい、「その子は趣味が料理と掃除」「SNSもやってない」一般人と紹介した。
また「今まで（の交際相手）と違うのは、背がめっちゃ高いかも」と明かし、「めちゃくちゃ真面目。ピュア、純粋無垢みたいな」「ハイブランドもいりませんって」と、その人柄についても語った。
ヒカルは「珍しく俺は、この人を失いたくない。この人に振られたくないなと思っている」と率直な思いを明かし、結婚の可能性について問われると「全然あるんじゃない？」と前向きにコメント。「胃袋を掴まれるって言葉あるやん。俺からすると、その子の作った料理を食べられなくなるってことは、相当嫌だなと思ってる」と語った。