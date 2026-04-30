ユーチューバーのヒカル（34）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。すでに同居を始めている新恋人の存在を明かした。ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」というタイトルで動画を更新。冒頭でいきなり、朝、同じベッドで寝ていた女性とともに起床するシーンを公開した。そしてこの女性の子供という赤ちゃんも抱っこし、女性とは「2カ月一緒におるからな。2カ月ほとんど一緒に朝飯食べてるからな」と新恋人