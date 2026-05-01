宅配ピザチェーン店「ナポリの窯」が1日、公式Xを更新。「ナポリの窯ユニオン」と称する外部団体の投稿に関する追加見解を公表した。ことの発端は、同社の取締役を務めているヒカルが自身の動画で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」などと語り、炎上状態に。この件を巡り「ナポリの窯」労働組合のプラットフォームと名乗るサイトを通じ「今回の発言は極めて不適切」などと声明を発表していると一