文／椎名基樹ユーチューバーのヒカルの「タモリは面白くない」という発言が炎上している。彼曰く「タモリの番組を回す力は理解できる」。しかし「島田紳助や松本人志のように、タモリは人を落とさない。いじる笑いが好きだから、その面白さが理解できない」とのことだ。「人を落とす笑い、いじる笑いが好き」という発言から、ヒカルの「面白いの基準」は、「毒があること」なのだと思った。ヒカルにとってタモリは「博識」が売り