3月5日に発売されたニンテンドースイッチ2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』。発売からわずか4日間で国内100万本、世界累計で220万本を突破するなど、大ヒットを記録している。

【写真】かわいすぎる…ポケモンとの“共存”がテーマの大人気作品

「本作の主役はへんしんポケモンの“メタモン”です。メタモンは姿形を自在に操るポケモンですが、このゲームでは人間に変身。プレイヤーは人間に変身したメタモンを操作し、ポケモンたちとオリジナルの世界を作っていきます。

人気作の『あつまれ どうぶつの森』や『マインクラフト』と同様に、地形を造り替えたり、家具を配置して自分だけの空間を作ることを楽しむ『スローライフ・サンドボックス』というジャンルですね。“戦闘”はなく、ポケモンとの新生活を楽しむ作品になっています」（ゲームライター、以下同）

ポケモン新作が大ヒット

『ぽこ あ ポケモン』の大ヒットで、任天堂の株は8606円から10220円に上昇。昨年後半から、トランプ関税やスイッチ2のキラータイトル不足が影響し、下降線をたどっていたが、一気に持ち直した。

『スローライフ・サンドボックス』スタイルが“当たった”わけだが、なぜこのジャンルが人気を博しているのだろうか。

「『マインクラフト』は3億本以上を突破し、世界で一番売れているゲームソフトになっています。このジャンルの最大の特徴は“明確な目標や目的がない”こと。プレイヤーはゲームの世界を自由に生活でき、その“余白”を心地よく感じる人が多いのでしょうね。

今作がポケモン初の『スローライフ・サンドボックス』ですが、売り上げに現れているように、その仕上がりに満足している人が多いようです」

ネット上では、

《ポケモンをただ愛でるだけの作品で、全員仲良しでひたすら可愛い》

《楽しすぎて時間が溶ける…》

その一方で、

《ポケモンにもそれぞれ一人称が異なるなど個性があり、今までになかった「ポケモンが何を考えているのか」がよくわかる》

《自由度の高いマインクラフトとは違い、ポケモンのお願いを聞くという導線もとっつきやすさがある》

《フシギダネの一人称が「ウチ」だったのを見て一気に世界観に引き込まれました》

など、考察する人も数多く見られた。

「“ポケモンの世界観に没入できること”を望んでいたファンが多かったのかもしれませんね。ポケモンたちは表情だけでなく、一人称が違ったり、喜怒哀楽を表現します。ファンからすると、ポケモンたちの感情が理解できたと思えるでしょうし、それが大きな魅力になっているのでは」（前出・ゲームライター）

ポケモンと“暮らす”という体験――それこそが、本作が多くのユーザーを惹きつけている最大の理由なのかもしれない。