「飛ぶボールに変えなければいけない」侍ジャパンが再び世界で戦うために何が必要か　球界OBが考察「日本も慌てなきゃいけないのは…」【WBC】

侍ジャパンはWBC6大会目にして初めて4強に進めなかった（C）産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」が大会連覇を目指した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、準々決勝でベネズエラ代表に敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。

【侍JAPAN危機感】『このままじゃ日本野球は世界に通用しなくなる』WBCで痛感した世界の壁…もう一度世界を獲るために日本野球に必要なこととは？

ベネズエラはその後も勝ち進み、決勝戦で強豪アメリカを破って大会初優勝も決めた。

侍ジャパンは今後、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた戦いを経て、再び世界の頂点を目指すことになる。日本野球の転換期とも位置付けられる今大会を受け、どんな視点が必要となるのか、球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月17日に自身のYouTubeチャンネルに「【侍JAPANの危機感】『このままじゃ日本野球は世界に通用しなくなる』WBCで痛感した世界の壁、もう1度世界を獲るために日本野球に必要なこととは？」と題した動画を更新。今後の日本野球の発展に必要なポイントを独自の視点で分析した。

動画の冒頭で高木氏は、「選手はよくやった。選手を責めることはない」と短期間でコンディションを整えながら戦った選手たちを労った。

その上で、今後の世界戦略を考えた上で、まず目を向けたのは海外選手とのフィジカルの違いだ。