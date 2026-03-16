待ってましたーーーッッ！！！【ローソン】おうちカフェが華やぐ♡「新作スイーツ」

頑張った日のご褒美に【ローソン】の「新作スイーツ」はいかが？ 大人気シリーズの新商品から、見た目・味わい・食感にこだわったスイーツまでさまざま登場しています。人気のスイーツを集めたので、ぜひチェックしてみて。

間違いない組み合わせ

「どらもっち つぶあん & 抹茶ホイップ」は、人気のどらもっちシリーズの新作。どら焼き皮でつぶあんと抹茶ホイップをサンドしています。どら焼き皮には長芋を加えてもちもち感をプラス。つぶあんには北海道産小豆が使われていて、素材にもこだわりが詰まっています。和スイーツ好きは試して見る価値ありです。価格は\257（税込）。

食感が新しいサンドスイーツ

「しっとりビスケットサンド」は、公式サイトによると「しっとり × ほろほろ」の新食感ビスケットが特徴だそう。たっぷりのクリームがサンドされており、クリームとビスケットの一体感が楽しめそうです。

クリームもおいしい！

@sujiemonさんによると、サンドされたクリームは「くちどけのよいミルククリーム」で、しっとり食感のビスケットは「バターが香る」そう。サンド系スイーツが好きな人は見逃さないで。同じシリーズの「しっとり ビスケットサンド ショコラ」は、ビスケットにチョコチップ・クリームにガナッシュ入り。合わせてチェックしてみて。

あまじょっぱさがクセになる

「焼きドーナツサンド バターカスタード」は、ほんのり焼き色がついたドーナツ生地でバターカスタードクリームをたっぷりサンド。丸く絞られたクリームの見た目もかわいいです。@yuumogu22さんいわく、ドーナツ生地は「マドレーヌとかフィナンシェに近い」そう。クリームは「かなりバター感が強くて口の中食べた後もバターって感じ」とのことで、バター好きは要チェックです。価格は\257（税込）です。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A