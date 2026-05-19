サムソンとデリラ 美女に裏切られた怪力の士師 ヨシュアの死後、イスラエルの歴史は士師（しし）の時代に入ります。 士師とは、イスラエルの民を導き守った指導者のことで、異民族などから民を守った英雄と、政治に力量を発揮した2タイプがいます。 本項の主人公サムソンは、英雄タイプに属します。 サムソンの母は長いこと不妊で悩んでいました。ある時、彼女の前に神の天使が現れて、こう言いました。 「あなたは身ご