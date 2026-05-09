東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」が、2026年5月9日から19日までの11日間、大和富山店に期間限定で出店する。誕生後すぐに行列店となり、東京を代表するスイーツのひとつとして支持されている「ねんりん家」のバームクーヘンが、富山でも購入できる機会となる。春だけの「苺バター」が初登場、定番商品も充実今回の目玉は、春限定の新作「マウントバーム 苺バター」（1本入972円・税込、以下同）の初登