タレントの加護亜依が１８日に更新されたタレントの江頭２：５０のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ―ＣＨＡＮＮＥＬ」に出演。自身の子どもがアイドルに興味を持っていることを明かした。加護は３０日に開催の「エガフェス２０２６」に出演予定。現在、中学２年生の娘と小学４年生の息子の母であることから、江頭は「絶対（会場に）来てほしい！ママの良いところを見てほしいね」と期待を込めた。これに加