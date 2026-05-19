「長男教の親に育てられた子供は“家族の面倒をよく見るリーダー”という役割を強要されがちです。家の中でも威厳を保たねばならず、それが心の負担になり心の病になることもあるのです」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったの