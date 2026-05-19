フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）。激変のスタイルをあらわにしたお出かけショットに注目が集まっている。ザギトワは１８日に自身のインスタグラムを更新。「ウィッシュリストから」と記し、Ｔシャツにショートパンツで美脚を見せたコーデをシェア。また、最後には男性に肩車される様子をおさめたショットを公開した。この投稿にファンからは「アリーナ、すごく素敵だね