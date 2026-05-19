静岡県の熱海警察署は5月13日、中国籍の自称会社役員・徐浩予（じょ・こうよ）容疑者（33）をSNSでの名誉毀損容疑で逮捕した。このニュースがSNSを中心に話題となっている。なぜかといえば、この男性、今年9月に行われる熱海市長選挙への立候補を表明して物議を醸したことがあるからだ。＊＊＊【実際の写真】政治団体「大同党」の文字が…「徐浩予氏」の名刺の現物逮捕容疑は、昨年8月、Xに面識のある男性の実名を公表した上