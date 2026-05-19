今、巷では80年代ジャンプ作品とさまざまな企業とのコラボが熱い。ワークマン、ラウンドワン、マクドナルドといった大企業が80年代に世間を沸かせたジャンプ作品と組んで、いろいろな企画を展開しているのだ。【写真】「ファンは即買い？」ワークマン×北斗の拳の半袖Tシャツアニメ『北斗の拳』が配信スタート実は最近、80年代ジャンプ作品のひとつが再びアニメ化された。その作品が、昭和の大ヒット漫画・アニメ『北斗の拳』