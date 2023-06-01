漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、6月18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開されることが決定した。同作は、作者・はまじあき氏の体調不良により1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開となる。【画像】公開された『ぼっち・ざ・ろっく！』連載再開の告知ページまんがタイムきららMAX編集部の公式Xでは「次号、"アイツら"がきららMAXに帰ってくる！！（爆発のエフェクトを背景に現