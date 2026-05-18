ヒルトン東京は、チャイニーズアフタヌーンティー「三国志」を4月28日から開始した。アフタヌーンティースタンドには、貂蝉をイメージしたクラゲと燻製鴨の一皿、三国志の始まりを象徴する名場面から着想を得た蒸し鶏のサラダ仕立て、敵陣から十万本の矢を借りる諸葛亮の奇策をイメージした一品など物語をモチーフにした9品を用意した。海老や蟹肉などを合わせたスープ「天下三分の計」、水上に炎が走り戦局を覆した瞬間をイメージ