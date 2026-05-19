ファミリーマートに、きょう19日より過去発売時に初週売上No.1を記録した「ワッフルコーンチョコミント」をはじめ、アイス、菓子、チルド飲料など全8種類が登場。“爽快感マックス”をテーマにしたチョコミント商品が集結する。【画像】過去発売時の初週売上No.1アイス『ワッフルコーンチョコミント』同フェアは2024年に初開催され、今回で3回目。定番商品に加え、新商品や再登場商品をラインアップし、幅広い層に向けた“爽快