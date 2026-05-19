名古屋市立の小学校で、児童計25人の個人情報が含まれる書類が紛失しました。 【写真を見る】児童25人の個人情報を含む書類紛失 名古屋の市立小学校 教員が学校内の収納棚から書類がなくなっていることに気づく 書類が紛失したのは、名古屋市守山区にある市立小幡北小学校です。紛失したのは、25人分の保険調査票で児童の氏名や性別、生年月日のほか、既往歴などが含まれていたということです。 今月8日に教員が学校内の収納棚