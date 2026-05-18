5月13日、渋谷区の明治神宮会館で「令和8年全国赤十字大会」が行なわれた。式典には、日本赤十字社の名誉総裁である皇后雅子さまをはじめ、名誉副総裁の秋篠宮妃紀子さまや常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、高円宮妃久子さまも出席した。【写真】雅子さまが女子高生にこやかに「お祝いの言葉」を伝えられる一幕と、ご出席された女性皇族のファッション雅子さまは受章者とアイコンタクトをとりながら「全国赤十字大会は、女