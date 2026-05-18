元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希の夫・アレクサンダーが１８日、公式ブログを更新。８歳の長男・景寅（かげとら）君に高級宝石ブランド「ティファニー」のゴールドネックレスを購入したことを明かした。この日、アレクは「ティファニーのネックレス買ってご満悦のカゲトラです」と、胸元に金のネックレスを輝かせた長男・景寅（かげとら）の写真を添えて報告。「良かった良かった無くすなよ今週もピアノ、サッカーにお勉強