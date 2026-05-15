阪急神戸三宮駅西口から徒歩すぐの喫茶店「茜屋珈琲店」は、阪急神戸三宮駅西口から徒歩すぐのビル2階にあります。階段をのぼり、お店の扉を開けるまでは、どんな空間が広がっているのかと少しドキドキ。隠れ家のようにひっそりと佇む様子からも、「知る人ぞ知るお店」という印象です。店内はすべてカウンター席。どこか懐かしいレトロな雰囲気が漂っています。店主がコーヒーを入れる様子を間近で見ることができるなかでも目を引