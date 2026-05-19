週5日、1日8時間働くだけでも疲れるものだが、そこに過酷な家庭環境が重なると、文字通り休む暇もない。投稿を寄せた40代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収200万円）は、「48歳のシングル」だ。持病がある高校2年生の我が子に加え、「訳があり2人の孫を育てております」という。孫は1歳の女の子と3歳の男の子で、特別な事情があるようだ。持病のある我が子は「家に1人にしない事という、お医者様からの言葉があり