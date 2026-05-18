プロレスラー・長州力のモノマネで知られるタレント・長州小力が所属する「西口プロレス」は１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。小力に関する「重要な発表」を２１日に行うと明かした。Ｘでは「関係各位２０２６年５月１８日株式会社ウエストゲートエンタテインメント【西口プロレスに関する重要なお知らせについて】」と題した文書をアップし、「西口プロレスを主催する株式会社ウエストゲートエンタテインメントは、２０