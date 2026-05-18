公営競技の売り上げが歴代最高を記録’25年度の公営競技の売り上げが発表された。競輪が前年度比で116.6％の1兆5487億円。ボートレースにいたっては前年度比105.6％の2兆6658億円と歴代最高記録を更新した。公営競技の売り上げ増に比例して、各レース場のイベントやレース配信も増加。これまで公営競技の仕事には消極的だった大手芸能事務所も参入し始めた。「なかでも、ワタナベエンターテインメント（以下、ナベプロ）が前のめり