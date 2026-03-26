チョコミント好きにうれしいニュース♡ハーゲンダッツから、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』が2026年5月19日（火）より期間限定で登場します。これまでのミントフレーバー以上に爽快感へこだわり、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせた新作は、まさに“チョコミン党”待望の一品。暑くなる季節にぴったりな、ひんやり爽やかな味わいに注目です。 爽快感にこだわった新作チョ
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- 1. 世界卓球 5人テーブル乗りで破損
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