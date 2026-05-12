世界的な抹茶人気で、普段私たちも飲んでいる日本茶がピンチだといいます。品薄や価格高騰もつながっていて、大手飲料メーカーも危機感を募らせていました。■「抹茶すごく好き」「ブームに乗らなくちゃ」“世界的抹茶ブーム”に沸く、東京・浅草の抹茶専門店です。フィリピンから「抹茶すごく好き。少なくとも週1回は飲みます」こちらは、デンマークから“初抹茶”。デンマークから女性「おいしい！」男性「ブロッコリーみたいな