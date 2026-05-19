一振りで空気を変える大砲が、日本球界の補強市場に浮上してきた。米ジャイアンツからＦＡとなったヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）に、ＮＰＢ入りの可能性が出ている。中南米選手の移籍情報に精通するフランシス・ロメロ記者は１１日（日本時間１２日）、自身のＸ（旧ツイッター）に「複数のＭＬＢ球団が外野手ヘラル・エンカーナシオンに興味を示している。２８歳の同選手にはＮＰＢ３球団も関心を寄せている」と投稿