ついに虎のドラ１ルーキーお披露目や！阪神・藤川球児監督（４５）が１８日に報道陣の取材に応対。注目のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）について「明日スタメンです。そらそうです」と、１９日の中日戦（倉敷）でプロ初出場＆左翼での初スタメンを飾ることを明言した。ドラ１ルーキーは３度のケガを乗り越え、１７日のファーム・広島戦（米子）で右翼スタンドへの２ランを放つなど存在感を示していた