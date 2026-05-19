本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発。9回に二塁打を放つなど5打数1安打で、チームは9-8で延長10回サヨナラ勝ちした。5回の第3打席では二ゴロに打ち取られたが、米実況席では執念のワンプレーに絶賛の声が響いた。注目されたのは2-4で迎えた5回1死一、二塁の場面。村上は二ゴロに打ち取られたものの、全力疾走。併殺崩れで一塁に残った。