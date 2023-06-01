大ベテランが語る日本代表の進化とは――。サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表に選出された長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が１７日、都内でクラブ主催の会見に登壇した。５回目の選出となる今大会では、森保一監督率いる日本代表は目標を「優勝」と明言。この日の会見では、１次リーグ敗退に終わった２０１４年ブラジル大会を「本田圭佑も、僕も（目標が）優勝と言っていたものの、実際に心の底から思っているかと