警察署から出てきた大淵邦代容疑者（50）。神奈川・藤沢市役所で働く公務員です。15日の午前6時半ごろ、大淵容疑者は川崎市内のコンビニに入ると、持っていたバッグに焼き鳥冷凍食品を入れ、会計をすることなく店を後にしました。防犯カメラ万引きを目撃した店長がすぐに声をかけましたが逃走。さらに、追いかけてきた店長を押し倒してひっかくなど暴れ、けがをさせたということです。調べに対し、「万引きをして、捕まえにき