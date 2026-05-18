警察署から出てきた大淵邦代容疑者（50）。神奈川・藤沢市役所で働く公務員です。15日の午前6時半ごろ、大淵容疑者は川崎市内のコンビニに入ると、持っていたバッグに焼き鳥の冷凍食品を入れ、会計をすることなく店を後にしました。防犯カメラで万引きを目撃した店長がすぐに声をかけましたが逃走。さらに、追いかけてきた店長を押し倒してひっかくなど暴れ、けがをさせたということです。調べに対し、「万引きをして、捕まえにき