日産自動車が、ことしの夏から販売する大型の高級ミニバン・新型「エルグランド」を公開しました。フルモデルチェンジは16年ぶりで、経営再建の行方を占う1台となります。新型「エルグランド」は、独自のハイブリッドシステムや四輪制御技術を搭載し、ビジネス用途も視野に入れた高級感のあるデザインを売りにしています。2027年までにAIによる次世代の自動運転技術も搭載するということです。企画責任者「2026年度から反転攻勢を