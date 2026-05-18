日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆NHKの意外な理事人事井上樹彦会長（昭和55年入局）体制下で初となるNHKの理事人事は、蓋を開けてみれば8人中7人が退任、9人の新顔が並び、局内外を驚かせた。井上樹彦氏©時事通信社理事は会長が選任し経営委員