STARTO ENTERTAINMENTは18日、リーガル公式Xを更新し、5月31日に行われるのラストライブを生配信するイベントや店舗に対して警鐘を鳴らした。同アカウントでは「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し「5月31日に行われるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています。生配信の主催者は配信チケットの利用規