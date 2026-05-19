新型「カローラ」劇的進化して登場か？トヨタを象徴する一台である「カローラ」が、次なるステージへと歩みを進めようとしています。現行の12代目シリーズは、2018年の「カローラスポーツ」登場から数えて、2026年秋には8年という節目を迎えます。【画像】これが「新たなカローラ」のコンセプトカーです！ 画像を見る（30枚以上）これまでの歴史を振り返っても、そろそろフルモデルチェンジの足音が聞こえてくる時期ではない