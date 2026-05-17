脳出血の前兆となる症状とは？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「脳出血の前兆となる初期症状」はご存知ですか？治療法や予防法も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（医師）【経歴】 医師、医学博士。 福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外