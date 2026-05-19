6月11日に開幕するサッカー『FIFAワールドカップ2026』アメリカ・カナダ・メキシコ大会で、5大会連続で日本代表「サムライブルー」に選出された長友佑都選手（39、FC東京）。5月17日に会見を開いたが、やはりネットで物議を醸している。【写真】交際発表前に長友佑都と平愛梨、張り込み記者を欺く“スルーパス”密会「自分のいることの意味、存在価値はみなさんにお見せできると確信しています。今、賛否両論あるみたいですが、