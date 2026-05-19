アニメを見つめるワンコの“真剣すぎる表情”が、Instagramで大きな反響を呼んでいます。画面の動きに合わせて一生懸命に目を動かす姿は、思わず守りたくなってしまうほど愛らしかったそう。 投稿は1427万回以上再生され、「可愛すぎる」「健気で愛おしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬にアニメを見せてみた結果→一生懸命に目で追って…あまりにも尊い『真剣すぎる表情』】 真剣に見つめていたのは…