俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、吉岡里帆演じる慶の壮絶な過去が明らかとなった。SNSでは、慶に刀を向けた義父の行動に「怖すぎる」「許せない」と怒りの声が相次いだ。【写真】ネットの怒りが集中した人物大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長の生涯を描く戦国エンターテインメント