「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝ちで貯金を今季最多の「２」とした。延長十回、エドガー・ケーロ捕手の逆転サヨナラ２ランでシカゴ対決に終止符を打ったが、現地中継局は村上宗隆内野手の専用カメラでサヨナラのシーンを捉えていた。延長十回、ケーロの打球が左中間へ向かって伸びていった直後、村上はベンチ前のフェンスに乗り出した。「ワーオ！」「ワーオ！」「ワ