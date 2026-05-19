南魚沼市で19日午前9時頃、市内五箇の田んぼで作業中の70代男性がクマに襲われケガをしました。警察によると男性が農作業中に体長約1メートルのクマが突然襲ってきたということです。クマは体当たりしてきて、男性は顔面に傷を負っているとみられ病院へ搬送されています。男性が近隣住民に助けを求め、消防へ通報したということです。県内でクマによる負傷者は今季初とみられます。南魚沼警察署は南魚沼市と連携し、住民に注