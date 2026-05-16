Shop.1【烏丸】“本物のお茶”を体感！／京はやしや 京都店烏丸駅より徒歩約5分。「京はやしや 京都店（きょうはやしや きょうとてん）」は、カフェはもちろん、販売されているお茶を通じて豊かな茶文化にふれられるお店です。「元祖抹茶パフェ」1815円（単品）名物「元祖抹茶パフェ」は、抹茶の豊かな香りに驚く抹茶ゼリーや上品な甘さの抹茶アイス、抹茶ソフトなど、構成はシンプルながらひとつひとつのクオリティの高さが秀逸。