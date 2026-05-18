滝沢眞規子デイリースポーツ

長瀬智也、滝沢眞規子がモデルになると聞き「心配していた」と告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 滝沢眞規子が、モデルになる前からの知り合い・長瀬智也との対談動画を公開
  • 長瀬は滝沢がモデルになると聞いたときに「心配していた」との想いを吐露
  • 「人に見られるってかなりのストレスが生まれることもあるから」と語った
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