自転車の「青切符制度」導入から約1か月半となる中、子どもの同乗ルールの見直しが検討されていることが分かった。現在は未就学児に限定されているが、保護者の負担などを背景に拡大を求める声もあり、政府は安全性を踏まえ議論を進める方針。現在は小学生“前”の子どもだけ自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度が始まってから約1カ月半。現在、未就学児だけとなっている自転車に乗せられる子供について、政府が見直しの検討