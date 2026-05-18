アメリカのトランプ大統領は17日、イランに対して攻撃の再開を示唆し、戦闘終結に向け譲歩するよう圧力をかけています。トランプ大統領は17日、SNSに「イランにとって刻一刻と時間が迫っている。早急に動き出さなければ何も残らないだろう。一刻の猶予もない！」と投稿しました。攻撃の再開を示唆し戦闘終結に向けた交渉での譲歩を迫った形です。こうしたなかニュースサイト・アクシオスはイランが核開発計画をめぐり譲歩を拒んで