カザフスタンのアスタナライトレール第1期プロジェクトが現地時間の5月16日に正式に運営を開始しました。これは中央アジア初の全自動無人運転ライトレール路線でもあります。この路線は主に中国企業が建設を請負い、中国の設備、技術、基準を採用しています。運営開始当日はカザフスタンのトカエフ大統領が式典に出席し、試乗しました。トカエフ大統領は、アスタナライトレールプロジェクトの運営開始は首都およびカザフスタン全体