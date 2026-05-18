サンワサプライ株式会社は、最薄部わずか1.8cmの超スリム筐体に、次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」技術を搭載した最大100W出力対応の電源タップ「TAP-SLIM7U-15BK」を発売する。本製品は、ACコンセント2口に加え、USB Type-Cを2口、USB-Aを1口備えた多機能モデル。USB Power Delivery規格の最大100W出力に対応しており、ハイスペックなノートパソコンでも、ACアダプタを使うことなく本製品から急速充電ができる。デスクの隙間