日野町事件の再審公判に向けた協議後の記者会見で、服役中に病死した阪原弘さんの長男弘次さん（65）は再審開始決定から7年10カ月たったとし「なお検察は方針を示さない。早期救済する思いが彼らにはない。怒りすら覚える」と述べた。