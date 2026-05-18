中国メディアの参考消息によると、国際的な高等教育課程の学生の留学先としてアルゼンチン、中国、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）の4カ国が台頭していることが、国連教育科学文化機関（ユネスコ）がこのほど発表した報告書で分かった。参考消息がスペインの通信社EFEの報道として伝えたところによると、世界中の留学プログラムに参加している730万人の学生の約半数が米国、英国、オーストラリア、ドイツ、カナダ、ロシア、フラン